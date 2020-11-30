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Спорт

16:34

One FC отменила поединок Абасова против Алиакбари

спорт

Фото: телеграм-канал "ИА "Стекломой"

One FC отменила выступление на турнире российского бойца смешанного стиля Ислама Абасова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.

Абасов должен был выступить 4 декабря в Сингапуре и сразиться с иранцем Амиром Алиакбари.

"Его заменит другой боец", – добавили в агентстве.

Ранее Абасова задержали в связи с дорожным конфликтом на северо-западе Москвы. Как сообщают СМИ, 22 ноября на улице Свободы Porsche, в котором сидел Ислам Абасов, не поделил дорогу с Nissan. Началась дискуссия, которая переросла в драку, один участник получил травмы и написал заявление в полицию.

Сам боец заявляет, что драки не было. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что сейчас полиция проводит проверку.

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