One FC отменила поединок Абасова против Алиакбари

Фото: телеграм-канал "ИА "Стекломой"
One FC отменила выступление на турнире российского бойца смешанного стиля Ислама Абасова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.
Абасов должен был выступить 4 декабря в Сингапуре и сразиться с иранцем Амиром Алиакбари.
"Его заменит другой боец", – добавили в агентстве.
Ранее Абасова задержали в связи с дорожным конфликтом на северо-западе Москвы. Как сообщают СМИ, 22 ноября на улице Свободы Porsche, в котором сидел Ислам Абасов, не поделил дорогу с Nissan. Началась дискуссия, которая переросла в драку, один участник получил травмы и написал заявление в полицию.
Сам боец заявляет, что драки не было. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что сейчас полиция проводит проверку.
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