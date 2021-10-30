Пловчиха Устинова рассказала, что ей тяжело набирать форму после COVID-19

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Российская пловчиха Дарья Устинова только недавно смогла вернуться к нормальным тренировкам после коронавируса, который она перенесла перед Олимпийскими играми в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

"Буквально в прошлом месяце я еще чувствовала аритмию и не могла тренироваться в полную силу. Сейчас втягиваюсь и пытаюсь вернуть результаты, которые у меня были летом. Не скажу, что это легко, но через старты, думаю, это получится", – рассказала спортсменка.

По словам Устиновой, у нее долгое время держалась высокая температура, а из-за аритмии она не могла поднимать пульс. Она добавила, что на то, чтобы втянуться после болезни, уходит много времени.

Ранее стало известно, что нападающий футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов пропустит матч против "Нижнего Новгорода" из-за сомнительного теста на коронавирус.