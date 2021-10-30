Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

30 октября, 22:19

Пловчиха Устинова рассказала, что ей тяжело набирать форму после COVID-19

спорт

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российская пловчиха Дарья Устинова только недавно смогла вернуться к нормальным тренировкам после коронавируса, который она перенесла перед Олимпийскими играми в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

"Буквально в прошлом месяце я еще чувствовала аритмию и не могла тренироваться в полную силу. Сейчас втягиваюсь и пытаюсь вернуть результаты, которые у меня были летом. Не скажу, что это легко, но через старты, думаю, это получится", – рассказала спортсменка.

По словам Устиновой, у нее долгое время держалась высокая температура, а из-за аритмии она не могла поднимать пульс. Она добавила, что на то, чтобы втянуться после болезни, уходит много времени.

Ранее стало известно, что нападающий футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов пропустит матч против "Нижнего Новгорода" из-за сомнительного теста на коронавирус.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать