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Спорт

18:52

"Спартак" упустил победу над "Ростовом" в тринадцатом туре РПЛ

спорт

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Московский "Спартак" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги.

Встреча прошла в Москве, на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 1:1. В составе "красно-белых" голом отметился Руслан Литвинов (первый гол в РПЛ), а за "Ростов" на последних секундах забил Данил Глебов.

"Спартак" по итогам 13-го тура чемпионата России занимает промежуточное восьмое место в турнирной таблице. "Ростов" располагается над зоной переходных матчей, набрав 13 очков в 13 матчах сезона.

В минувшем туре "Спартак" потерпел свое самое крупное поражение в истории участия в чемпионате России. Игра против "Зенита" завершилась со счетом 7:1. Со стороны "Зенита" голы забили Сердар Азмун, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Артем Дзюба и Александр Ерохин.

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