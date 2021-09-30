Женская сборная России по шахматам вышла в полуфинал командного ЧМ

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российские шахматистки вышли в полуфинал командного чемпионата мира в Испании, одержав победу в 1/4 финала над сборной Америки.

Россиянки оказались сильнее соперниц в двух матчах. В первой игре Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно и Полина Шувалова победили со счетом 4:0, во второй Горячкина, Лагно, Шувалова и Алина Кашлинская обыграли американок со счетом 3:1.

В полуфинале российские шахматистки встретятся с победителем четвертьфинального противостояния между сборными Украины и Армении.

Ранее в матче четвертого тура группового этапа женская сборная России одержала победу над командой Индии. Матч закончился со счетом 3:1.