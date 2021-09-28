Российские шахматистки обыграли команду Азербайджана на командном ЧМ

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Российские шахматистки обыграли команду Азербайджана в матче третьего тура группового этапа командного чемпионата мира.

Российская команда победила в игре со счетом 3,5:0,5. Алина Кашлинская белыми фигурами выиграла у Тюркан Мамедъяровой, Полина Шувалова черными сыграла вничью с Ульвией Фаталиевой, Александра Костенюк белыми выиграла у Гюльнары Мамедовой, а Александра Горячкина черными обыграла Гюнай Мамедзаде.

Команды России и Азербайджана представляют группу А, где также принимают участие команды Франции, Армении, Индии и Испании.

В четвертом туре, который запланирован также на 28 сентября, российские шахматистки сыграют с игроками из Индии.

В понедельник, 27 сентября, женская сборная России по шахматам победила француженок со счетом 3,5:0,5. До этого российские шахматистки в стартовом матче на турнире обыграли испанок со счетом 4:0.