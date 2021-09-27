Женская сборная России по шахматам победила француженок на командном ЧМ

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Женская сборная России выиграла команду Франции со счетом 3,5–0,5 на групповом этапе командного чемпионата мира по шахматам.

Победу в своих партиях одержали Алина Кашлинская, Полина Шувалова и Екатерина Лагно. Александра Горячкина сыграла белыми фигурами вничью.

До этого российские шахматистки в стартовом матче на турнире обыграли испанок со счетом 4–0.

Во вторник, 28 сентября, пройдут 3 и 4-й туры группового этапа: российская сборная сыграет с командами Азербайджана и Индии.

Как отмечается, игры проходят в новом формате. 12 команд поделены на две группы, где сыграют по пять матчей по круговой системе. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.

В начале сентября российский гроссмейстер Антон Демченко стал победителем чемпионата Европы по шахматам. В одиннадцатом, решающем туре Демченко сыграл вничью против румына Богдан-Даньела Дяка. За россиянином были черные фигуры.