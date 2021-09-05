Россиянин Демченко выиграл чемпионат Европы по шахматам

Фото: vk.com/Антон Демченко
Российский гроссмейстер Антон Демченко стал победителем чемпионата Европы по шахматам. Об этом сообщает ТАСС.
В одиннадцатом, решающем туре Демченко сыграл вничью против румына Богдан-Даньела Дяка. За россиянином были черные фигуры.
Всего на чемпионате Европы российский гроссмейстер набрал 8,5 очка. Такой же результат показал 16-летний немец Винсент Кеймер. Он также получил 8,5 очка, но уступил Демченко по дополнительным показателям.
На третьей позиции расположился 21-летний Алексей Сарана с результатом в 8 очков.
В январе член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев призвал популяризировать на всероссийском уровне интеллектуальный спорт. В частности, он предложил продвигать шахматы.
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