Россиянин Демченко выиграл чемпионат Европы по шахматам

Фото: vk.com/Антон Демченко

Российский гроссмейстер Антон Демченко стал победителем чемпионата Европы по шахматам. Об этом сообщает ТАСС.

В одиннадцатом, решающем туре Демченко сыграл вничью против румына Богдан-Даньела Дяка. За россиянином были черные фигуры.

Всего на чемпионате Европы российский гроссмейстер набрал 8,5 очка. Такой же результат показал 16-летний немец Винсент Кеймер. Он также получил 8,5 очка, но уступил Демченко по дополнительным показателям.

На третьей позиции расположился 21-летний Алексей Сарана с результатом в 8 очков.

В январе член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев призвал популяризировать на всероссийском уровне интеллектуальный спорт. В частности, он предложил продвигать шахматы.