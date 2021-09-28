Российские шахматистки обыграли сборную Индии на командном чемпионате мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В матче четвертого тура группового этапа командного чемпионата мира по шахматам женская сборная России одержала победу над командой Индии. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу россиянок.

С 8 очками девушки лидируют в группе А. За ними идут команды из Армении, Индии, Франции, Азербайджана и Испании.

Россиянкам предстоит встретиться с командой Армении в заключительном туре, который пройдет в среду. В плей-офф выйдут лучшие четыре команды от каждой группы. Турнир завершится 2 октября.

В понедельник, 27 сентября, женская сборная России по шахматам победила француженок со счетом 3,5:0,5. До этого российские шахматистки в стартовом матче на турнире обыграли испанок со счетом 4:0.