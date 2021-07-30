Российские шпажисты победили команду Китая и вышли в финал турнира на Олимпиаде

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Российские шпажисты победили сборную Китая в полуфинале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:38.

Команду из России на турнире представляют Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков. Они попали в финал, где сразятся с японцами.

Ранее российский боксер Имам Хатаев вышел в полуфинал олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 81 килограмма, также гарантировав сборной ОКР как минимум бронзовую медаль.

В бою 1/4 финала Хатаев смог одолеть Газимагомеда Джалидова, представляющего на турнире Испанию.