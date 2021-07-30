Анна Пракатень выиграла серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио

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Анна Пракатень выиграла серебряную медаль в академической гребле на Олимпиаде в Токио.

Первое место в соревнованиях одиночниц заняла представитель Новой Зеландии Эмма Туигг. Она преодолела дистанцию за 7 минут и 13,97 секунды.

Россиянка уступила лидеру 3,42 секунды. Бронзовая медаль досталась австрийке Магдалена Лобниг.

Таким образом, в активе делегации ОКР стало 29 медалей Игр.

Ранее рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одержали победу над командой Франции со счетом 45:34. Они принесли делегации спортсменов ОКР восьмую золотую медаль.

До этого российские спортсменки одержали свою первую победу на соревнованиях по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио. На данный момент после участия в трех турах российские спортсменки набрали три очка и идут на 4-м месте в группе.

В следующем своем матче, который пройдет 31 июля, они встретятся с командой Франции.