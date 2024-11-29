Польская "Легия" пожаловалась в УЕФА на баннер об освобождении Варшавы Красной армией

Фото: legia.com

Польский клуб "Легия" пожаловался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на баннер болельщиков кипрской "Омонии" про освобождение Варшавы Красной армией. Об этом сообщается на сайте клуба.

В заявлении указано, что баннер болельщиков был направлен на искажение истины.

"От имени клуба и людей, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Варшавы и Польши, мы обратились в УЕФА сразу после матча, чтобы потребовать решительного ответа", – отметили в "Легии".

Перед игрой, которая прошла в Никосии и завершилась победой гостей со счетом 3:0, болельщики "Омонии" вывесили баннер "17.01.1945 Красная армия освободила Варшаву".

Между тем сборная России по футболу не вошла в список участников жеребьевки квалификационного раунда чемпионата мира (ЧМ) 2026 года. Европейские сборные оказались распределены на 5 корзин, финальная жеребьевка пройдет 13 декабря. Первые отборочные туры состоятся в марте 2025 года. Сам спортивный поединок состоится летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.