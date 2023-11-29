Госдума разрешила силовикам вести оплачиваемую деятельность в спорте высших достижений

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Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволяет военнослужащим и лицам, проходящим специальную службу, вести оплачиваемую деятельность в сфере спорта высших достижений в случае их участия в мероприятиях в качестве спортсменов, включенных в сборные команды РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки предлагают внести в законы "О статусе военнослужащих", "О Федеральной службе безопасности", "О службе в таможенных органах РФ", а также в законы о службе в органах внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службе, Федеральной службе исполнения наказания. Однако участие лиц не сможет полностью финансироваться иностранными государствами, организациями или людьми без российского гражданства.

Меру предложили распространить на сотрудников органов внутренних дел, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения.

По словам инициаторов поправок, большую часть спортсменов высокого класса представляют граждане, состоящие на госслужбе в РФ. При этом сейчас лица не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, получать денежные и имущественные вознаграждения и другие.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который предполагает приостановку индексации доходов госслужащих до 1 января 2025 года. Под него подпали судьи, прокуроры, следователи и помощники депутатов и сенаторов. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

