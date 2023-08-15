Силовики могут получить контроль за гражданскими сетями в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Российское правительство выступило с идеей создать механизм совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ.

Кабмин внес подобную инициативу в стратегию развития отрасли связи до 2030 года. Если проект получит одобрение, то при введении чрезвычайного положения российские военные смогут отключать сети и получат возможность ограничивать использования полос радиочастот гражданскими пользователями.

Предполагается, что для подобного будет определена отдельная организация, которая получит частоты, предназначенные для совместного использования "современных и перспективных поколений мобильной связи". Газета уточнила, что в случае введения ЧП в стране связь перейдет под контроль силовых структур.

Эксперты заявили, что такой проект поможет улучшить качество мобильной связи, так как "в мирное время" операторам будут доступны диапазоны, которые сейчас заняты военными.

Ранее в Госдуме предложили передать МВД и ФСБ доступ к частным уличным камерам в Москве, а также присоединить их к системе "Безопасный город". Согласно проекту, силовым ведомствам следует предоставить доступ только к наружным средствам наблюдения, которые есть в общественных зонах.