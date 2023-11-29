На Роналду подали коллективный иск в суд Флориды

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На португальского полузащитника футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду подали коллективный иск в окружной суд Флориды. Об этом заявляет Cointelegraph.

В иске говорится, что футболист продвигал и активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с криптовалютной биржей Binance.

Роналду заключил многолетнее сотрудничество с Binance в 2022 году. В рамках контракта была создана серия собственных NFT-токенов футболиста.

Сторона обвинения настаивает на том, что криптобиржа привлекла инвестиции в незарегистрированные ценные бумаги, что привело к убыткам с их стороны.

Ранее СМИ заявили, что португальскому футболисту Криштиану Роналду может грозить 99 ударов плетью за нарушение закона Ирана. Причиной стало видео, на котором мужчина обнял иранскую художницу с ограниченными возможностями.

Роналду грозит 99 ударов плетью за нарушение закона Ирана