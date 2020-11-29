"Спартак" переиграл "Ротор" в матче чемпионата России по футболу

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Московский "Спартак" выиграл у волгоградского "Ротора" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме отличился нападающий красно-белых Александр Кокорин, забив гол с пенальти. Удвоил преимущество хозяев французский защитник Самюэль Жиго в концовке встречи. Его признали лучшим игроком матча.

Таким образом, "Спартак" вошел в первую тройку в таблице Российской премьер-лиги. Красно-белые наряду с "Зенитом" и ЦСКА имеет по 32 очка. По дополнительным показателям "Спартак" занимает третье место. "Ротор" остался на последней позиции в таблице с 8 баллами в активе.

Ранее состоялся поединок между "Зенитом" и тульским "Арсеналом". Встреча завершилась со счетом 0:0. На игру нападающий санкт-петербургского клуба Артем Дзюба вышел с капитанской повязкой. ЦСКА в 16-м туре проиграл казанскому "Рубину" со счетом 0:1.