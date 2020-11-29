Дзюба вернется в сборную России в качестве капитана команды

Фото: ТАСС/Джузеппе Маффиа

Артем Дзюба вернется в сборную России в качестве капитана, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"Он вернется в марте в сборную в качестве капитана. Есть вопрос, на него есть ответ абсолютно правдивый", – отметил Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".

Он рассказал, что после инцидента с видео он попросил врача сборной позвонить Дзюбе, чтобы узнать о его состоянии. Артему передали слова поддержки Черчесова и наставление спокойно готовиться к матчу с "Краснодаром".

"Пару дней мы с ним общались по скайпу", – сообщил Черчесов.

Ранее Дзюбе вернули капитанскую повязку в "Зените". Он вышел с ней на матч с тульским "Арсеналом". Встреча завершилась нулевой ничьей.