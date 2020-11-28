Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

17:20

Футболисты "Зенита" и "Арсенала" сыграли вничью в РПЛ

спорт

Фото: vk.com/zenit

Петербургский "Зенит" встретился с тульским "Арсеналом" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Игра закончилась со счетом 0:0.

Футболисты сразились на стадионе "Арсенал" в Туле. Тульский ФК не может победить в течение пяти матчей в РПЛ. "Зенит" сейчас идет первым в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

В свою очередь у тульской команды после 16 матчей в активе 14 очков. ФК расположился на 13-й позиции в турнирной таблице.

Теперь "Зенит" 5 декабря сразится с екатеринбургским "Уралом", а на следующий день "Арсенал" выступит против столичного "Динамо".

Ранее "Зенит" проиграл "Лацио" в Лиге чемпионов. Игра прошла на "Стадио Олимпико" в Италии.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать