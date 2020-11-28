Футболисты "Зенита" и "Арсенала" сыграли вничью в РПЛ

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Петербургский "Зенит" встретился с тульским "Арсеналом" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Игра закончилась со счетом 0:0.

Футболисты сразились на стадионе "Арсенал" в Туле. Тульский ФК не может победить в течение пяти матчей в РПЛ. "Зенит" сейчас идет первым в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

В свою очередь у тульской команды после 16 матчей в активе 14 очков. ФК расположился на 13-й позиции в турнирной таблице.

Теперь "Зенит" 5 декабря сразится с екатеринбургским "Уралом", а на следующий день "Арсенал" выступит против столичного "Динамо".

Ранее "Зенит" проиграл "Лацио" в Лиге чемпионов. Игра прошла на "Стадио Олимпико" в Италии.