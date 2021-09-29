Иванов покинул пост главного тренера мужской юношеской сборной РФ по гандболу

Фото: Федерация гандбола России

Виталий Иванов покинул пост главного тренера мужской юношеской сборной России по гандболу в связи со скандалом из-за ставок игроков. Об этом говорится на сайте Федерации гандбола России.

В ФГР заявили, что поводом для увольнения специалиста стало выступление команды на юношеском чемпионате Европы (для игроков до 19 лет). Российская сборная заняла там 15-е место из 16.

"Исполком ФГР признал выступление юношеской сборной России на чемпионате Европы неудовлетворительным и принял заявление Иванова об отставке", – указано в сообщении организации.

Ранее ФГР временно отстранила восьмерых российских гандболистов, которых подозревают в ставках на исходы матчей европейского первенства. По предварительным данным, они действовали через третьих лиц, после чего обеспечивали необходимый результат для незаконного обогащения.

Летом 2021 года в суд было направлено первое в России уголовное дело о договорном футбольном матче. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, речь идет об игре Профессиональной футбольной лиги (сейчас – ФНЛ-2).