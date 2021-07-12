Первое в РФ дело о договорном матче ушло в суд

20:13
Фото: YouTube/Chayka FC
Первое в России уголовное дело о договорном футбольном матче направлено на рассмотрение в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Она напомнила, что матч прошел в мае 2019 года в Ростовской области в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги. Накануне игры один из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" сговорился с главным тренером команды "Черноморец". За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и чужим футболистам не менее полумиллиона рублей. Тренер "Черноморца" уговорил шестерых спортсменов своей команды отказаться от борьбы и сдать матч.
В техническом комитете Российского футбольного союза пришли к выводу, что на поле футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам и уклонялись от попыток завладеть мячом.
Спортсмены занимали заведомо неправильные позиции на поле, позволяя соперникам свободно проводить атаки. Подобное позволило футболистам "Чайки" победить со счетом 3:1.
Полиция провела свыше 150 допросов и очных ставок, в семи регионах прошло более 40 обысков и изъятий документов. Следственные действия проходили в офисах футбольных клубов, а также дома у игроков, руководителей спортивных команд и других подозреваемых.
Волк рассказала, что обвинение предъявили бывшему тренеру "Черноморца", а также шести игрокам. В то же время расследование отдельного уголовного дела против одного из экс-руководителей "Чайки" продолжается.
Ранее сообщалось, что РФС создал департамент по борьбе с договорными матчами. Департамент должен заниматься вопросом профилактики и предупреждения договорных матчей и попыток влияния на результат игры. Кроме того, новое подразделение будет фиксировать работу букмекерских компаний и контролировать деятельность субъектов футбольного рынка.
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