Кудерметова прокомментировала конфликт теннисиста Медведева с журналистом

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала конфликт между соотечественником Даниилом Медведевым и чилийским журналистом. Она считает, что спортсмен правильно отреагировал на вопрос, который, по ее мнению, был задан с наездом, сообщает РИА Новости.

"Неправильно задавать такие некорректные вопросы, провокационные, тем более, как Даниил сказал, еще и "с наездом", так что он сделал все верно", – заявила Кудерметова.

Ранее российский теннисист резко отреагировал на провокационную реплику иностранного журналиста на послематчевой пресс-конференции по итогам матча третьего круга олимпийского турнира в Токио. Спортсмен потребовал выгнать представителя СМИ из микст-зоны.

В среду, 28 июля, Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио в одиночном разряде, обыграв в матче 1/8 финала итальянца Фабио Фоньини. Игра завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером.