Кудерметова прокомментировала конфликт теннисиста Медведева с журналистом

Фото: ТАСС/imago images/Xinhua
Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала конфликт между соотечественником Даниилом Медведевым и чилийским журналистом. Она считает, что спортсмен правильно отреагировал на вопрос, который, по ее мнению, был задан с наездом, сообщает РИА Новости.
"Неправильно задавать такие некорректные вопросы, провокационные, тем более, как Даниил сказал, еще и "с наездом", так что он сделал все верно", – заявила Кудерметова.
Ранее российский теннисист резко отреагировал на провокационную реплику иностранного журналиста на послематчевой пресс-конференции по итогам матча третьего круга олимпийского турнира в Токио. Спортсмен потребовал выгнать представителя СМИ из микст-зоны.
В среду, 28 июля, Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио в одиночном разряде, обыграв в матче 1/8 финала итальянца Фабио Фоньини. Игра завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером.
Гимнастки отказались выступать на Олимпиаде в открытых купальниках
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: