Дмитрий Певцов поздравил участников городского турнира "Лазер-бег 2021"

Фото: Кирилл Журавок
Народный артист и общественный деятель Дмитрий Певцов посетил городской турнир по лазер-бегу и поздравил участников мероприятия.
Турнир состоялся на стадионе школы олимпийского резерва "Северный" Москомспорта. Лазер-бег – это вид спорта, сочетающий в себе забег со стрельбой из лазерного пистолета на 4-х огневых рубежах.
Певцов отметил, что с каждым годом все больше москвичей принимают участие в спортивных мероприятиях.
"Победителей – поздравляю с достижениями. Но на самом деле все 250 участников сегодня стали героями, ведь главное не победа над соперником, а победа над собой. Этому учил меня отец, заслуженный тренер Советского Союза по пятиборью. Спорт – это умение терпеть и работать. Желаю побед! И сегодня, и каждый день", – выступил народный артист.
Как заявил директор спортивной школы олимпийского резерва "Северный", Заслуженного мастера спорта СССР Анатолий Старостин, даже быть болельщиком или зрителем уже полезно для здорового образа жизни. Специалист также поблагодарил Певцова за участие в церемонии и напомнил, что ездил на соревнования с отцом артиста.
Ранее Дмитрий Певцов посетил школу № 1573 в столичном районе Лианозово в рамках проекта "Встречи с интересными людьми". Актер отметил важность проявления патриотизма не только в любви к Родине, но и к своим ближним.
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