Дмитрий Певцов: патриотизм начинается с заботы о ближнем

Фото: Кирилл Журавок
Патриотизм выражается не только в любви к Родине, но и к своим ближним, заявил народный артист РФ и общественный деятель Дмитрий Певцов.
Актер посетил школу № 1573 в столичном районе Лианозово в рамках проекта "Встречи с интересными людьми". На творческой встрече с учениками, их родителями и педагогами Певцов рассказал о своей творческой биографии, поделился взглядами на жизнь, общественные и культурные проблемы.
"Среди ребят были участники Школы юного филолога и ученики кадетских классов. Это взрослые серьезные молодые люди, имеющие свой взгляд на многие стороны жизни. Еще неизвестно, кто кому оказался более интересен. Хотелось бы, чтобы каждый из них добился своей цели в жизни", – сказал Певцов по итогам мероприятия.
По его словам, встреча получилась интересной, а формат блиц-интервью дал возможность поразмышлять на особенно важные для молодого поколения темы.
"Например, меня спросили, что такое патриотизм. Кто бы что ни говорил и как бы к этому ни относился, я убежден: патриотизм начинается в первую очередь с умения любить своих ближних и заботиться о них", – сказал Певцов.
Школа № 1573 регулярно проводит встречи с известными личностями, среди которых – спортсмены, ученые, музыканты и артисты. По словам директора школы Александры Антиповой, такие мероприятия дают ученикам бесценный опыт общения с реализовавшими себя людьми, развивая их личность.
Ранее Певцов заявил, что считает неоправданным и опасным использование сленга и засилье "иностранщины" в речи журналистов государственных телеканалов, радиостанций, печатных и интернет-СМИ. Кроме того, он отметил, что русский язык постепенно превращается в "речевую попсу".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: