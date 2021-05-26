Дмитрий Певцов: патриотизм начинается с заботы о ближнем

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Патриотизм выражается не только в любви к Родине, но и к своим ближним, заявил народный артист РФ и общественный деятель Дмитрий Певцов.

Актер посетил школу № 1573 в столичном районе Лианозово в рамках проекта "Встречи с интересными людьми". На творческой встрече с учениками, их родителями и педагогами Певцов рассказал о своей творческой биографии, поделился взглядами на жизнь, общественные и культурные проблемы.

"Среди ребят были участники Школы юного филолога и ученики кадетских классов. Это взрослые серьезные молодые люди, имеющие свой взгляд на многие стороны жизни. Еще неизвестно, кто кому оказался более интересен. Хотелось бы, чтобы каждый из них добился своей цели в жизни", – сказал Певцов по итогам мероприятия.

По его словам, встреча получилась интересной, а формат блиц-интервью дал возможность поразмышлять на особенно важные для молодого поколения темы.

"Например, меня спросили, что такое патриотизм. Кто бы что ни говорил и как бы к этому ни относился, я убежден: патриотизм начинается в первую очередь с умения любить своих ближних и заботиться о них", – сказал Певцов.

Школа № 1573 регулярно проводит встречи с известными личностями, среди которых – спортсмены, ученые, музыканты и артисты. По словам директора школы Александры Антиповой, такие мероприятия дают ученикам бесценный опыт общения с реализовавшими себя людьми, развивая их личность.

Ранее Певцов заявил, что считает неоправданным и опасным использование сленга и засилье "иностранщины" в речи журналистов государственных телеканалов, радиостанций, печатных и интернет-СМИ. Кроме того, он отметил, что русский язык постепенно превращается в "речевую попсу".