Певцов выступил за введение речевых стандартов на государственных СМИ

Фото: Кирилл Журавок
Народный артист РФ, общественный деятель Дмитрий Певцов заявил, что считает неоправданным и опасным использование сленга и засилье "иностранщины" в речи журналистов государственных телеканалов, радиостанций, печатных и интернет-СМИ. Кроме того, он отметил, что русский язык постепенно превращается в "речевую попсу".
По словам Певцова, русский язык постепенно превращается в речевую попсу, смесь американизмов с блатным жаргоном.
"Пусть учат русский и другим подают пример чистой, красивой, удивительной нашей русской речи. В государственных СМИ не место "мемчикам" и сленгу", – рассказал артист.
По данным ВЦИОМ, 67% жителей России выступают за чистоту русского языка от заимствований. Число опрошенных, которые придерживаются данной точки зрения, растет в зависимости от возраста граждан: 64% в группе 25 – 44-летних, 69% – среди 45 – 49-летних и 74% – в группе старше 60 лет.
В свою очередь, глава общественного проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец отметила, что в СМИ необходимо стараться придерживаться классического русского языка.
Ранее Дмитрий Певцов предложил бороться с бедностью с помощью базового дохода и продуктовых карточек.
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