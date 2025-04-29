Аршавин рассказал, что 20 лет не спускался в метро

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Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу и экс-игрок петербургского "Зенита" Андрей Аршавин в последний раз был в метро 20 лет назад. Об этом спортсмен рассказал в беседе с РИА Новости.

"По-моему, последний раз в 2006 году был в метро. Не было нужды. В принципе, я на машине успеваю куда нужно", – признался Аршавин.

Как отметил экс-футболист, его не прельщает перспектива ехать в метро даже в стилизованном вагоне.

В Санкт-Петербурге состоялась презентация состава, внешняя и внутренняя оклейка которого посвящена столетнему юбилею ФК "Зенит". Спортсмены и руководство клуба проехали от станции "Парнас" до "Удельной". Начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин добавил, что будут выпущены брендированные в честь "Зенита" жетоны.

Ранее Аршавин признался, что относится к женскому футболу негативно. Спортсмен отметил, что своих детей никогда не принуждал увлекаться футболом. Однако его дочь Яна "что-то пинала".

Еще один сын Аршавина Арсений играет в московском "Спартаке" уже четыре года. По словам Аршавина, даже если тот ничего не добьется, ничего страшного не произойдет.