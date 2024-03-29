Команды из Москвы выступят в Бизнес-лиге "Матч ТВ" по тэг-регби в Екатеринбурге

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Крупнейшие компании России, а также представители российской и московской власти смогут поучаствовать в соревновании по тэг-регби среди корпоративных команд, которое организовал регби-клуб ЦСКА совместно с телеканалом "Матч ТВ" при поддержке Федерации регби РФ.

По словам организаторов, турнир под названием "Бизнес-лига "Матч ТВ" проводится с 2021 года для мужчин и женщин всех возрастов и направлен на развитие тэг-регби в корпоративной среде, а также на вовлечение новой аудитории в спорт, включая топ-менеджмент крупнейших российских компаний.

При этом, как утверждают организаторы, соревнования по тэг-регби проводятся в безопасном формате. Так, участники турнира смогут не только поиграть в регби и познакомиться с самой игрой, но и привлечь всю свою семью к различным развлечениям и активностям на мероприятии.

Турнир уже проводился в Нижнем Новгороде, Туле, Ярославле, Сочи и несколько раз в Москве. В Екатеринбурге соревнования будут проведены впервые. В них примут участие около 24 корпоративных команд: представители IT-компаний, общественных организаций, а также сборные правительства Москвы, управления ФАС, департамента городского имущества, департамента СМИ и рекламы, департамента культурного наследия и другие.

Генеральным партнером Бизнес-лиги "Матч ТВ" стал крупнейший маркетплейс в стране – Ozon.

Четвертый тур соревнований пройдет 30 марта в футбольном манеже Академия ФК "Урал" по адресу город Екатеринбург, улица Фестивальная, 10. Церемония открытия турнира по тэг-регби состоится в 11:00.

Ранее департамент транспорта Москвы выпустил тематические "Тройки" в честь 100-летия регби в РФ. На картах представлены изображения с регбистами. При этом "Тройки" выпущены в двух дизайнах в стиле советских плакатов.

