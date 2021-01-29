На "Розе Хутор" построят сноупарк

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Поклонников горнолыжных видов спорта пригласили с 30 января по 6 февраля посетить "Розу Хутор", где пройдет неделя активного отдыха в горах от команды Spotway, сообщает пресс-служба компании Tele2.

В этом году Tele2 снова построит на курорте специальный сноупарк. Попробовать себя там смогут и те, кто увлекается джиббингом и фристайлом. Сноупарк будет работать даже для тех спортсменов, у кого нет ски-пасса, а вход будет бесплатным для всех.

В сноупарке организуют видеозапись трюков: каждый райдер получит на память видео своего проезда и сможет поделиться им в соцсетях с помощью быстрого 4G-интернета от Tele2.

Как и в прошлом году, отвечать за катание и атмосферу будет один из самых титулованных сноубордистов в мире Денис Бонус. Новинкой этого года станет маунтин-батл от Tele2.

Также любители сноуборда и горных лыж смогут принять участие в челлендже в категории FUN. Для непрофессиональных райдеров оператор подготовил несколько забавных заданий. К примеру, можно проехать по трассе в стиле любимого супергероя и придумать элемент, который бы мог сделать киноперсонаж на склоне горы.

Выполнение всех миссий будут снимать профессиональные операторы. Все видео выложат на промосайт, где зрители смогут выбрать лучшие ролики. По результатам голосования спортсмены получат денежные призы.

Запланирован и ночной фристайл от сильнейших райдеров страны. Tele2 организует трансляцию заездов. В 2020 году количество просмотров трансляции достигло 3,5 миллиона.

Участникам Rosafest x Gorilla Energy из Москвы и области, которые еще не успели стать клиентами оператора, подарят скидку 50% при подключении к тарифу "Мой онлайн+".

Ранее оператор Tele2 запустил услугу почасовой аренды внешних аккумуляторов для мобильных устройств в Москве и Московской области. Отмечается, что взять внешний аккумулятор в аренду смогут как абоненты Tele2, так и клиенты других мобильных операторов. Услуга уже стала доступной более чем в 400 торговых точках, а к концу марта сервис появится во всех точках компании в столичном регионе.