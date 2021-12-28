В России задумались о подаче заявки на проведение Олимпиады в 2036 году

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В России могут начать подготовку к подаче заявки на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году, сообщает Р-Спорт. О намерении попросить об этом министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы понимаем, что определение города – это прерогатива ОКР вместе с Минспортом и субъектом. Там даются юридические гарантии. На 2036 год конкурс вроде еще не объявлен. Ждем. Думаю, надо обязательно подаваться на летние ОИ, нужно всей страной выбрать город, который сможет успешно провести заявку", – заявил Чернышенко.

Он напомнил, что в стране есть несколько городов мирового уровня. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Владивосток.

"Мое сердце всегда будет принадлежать Сочи, в котором изначально планировалось провести летние Игры. Уже нужно готовиться, попрошу Минспорт и ОКР это начать делать. Опыт показывает, что мы можем успешно проводить крупные спортивные мероприятия", – подчеркнул вице-премьер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения на своей территории летних Олимпийских игр в 2036 году. По его словам, сейчас готовятся заявки от нескольких российских городов. Конкуренция среди городов за право принять их в случае такого решения будет жесткой.

Глава МИД РФ отметил, что решение о подаче заявки на проведение соревнований принимает не МИД РФ, соответствующие процедуры есть в правительстве России.

Отмечается, что ранее о желании провести летние Игры заявляла Казань.