В России задумались о подаче заявки на проведение Олимпиады в 2036 году

Фото: depositphotos/HeyingPhoto
В России могут начать подготовку к подаче заявки на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году, сообщает Р-Спорт. О намерении попросить об этом министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы понимаем, что определение города – это прерогатива ОКР вместе с Минспортом и субъектом. Там даются юридические гарантии. На 2036 год конкурс вроде еще не объявлен. Ждем. Думаю, надо обязательно подаваться на летние ОИ, нужно всей страной выбрать город, который сможет успешно провести заявку", – заявил Чернышенко.
Он напомнил, что в стране есть несколько городов мирового уровня. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Владивосток.
"Мое сердце всегда будет принадлежать Сочи, в котором изначально планировалось провести летние Игры. Уже нужно готовиться, попрошу Минспорт и ОКР это начать делать. Опыт показывает, что мы можем успешно проводить крупные спортивные мероприятия", – подчеркнул вице-премьер.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения на своей территории летних Олимпийских игр в 2036 году. По его словам, сейчас готовятся заявки от нескольких российских городов. Конкуренция среди городов за право принять их в случае такого решения будет жесткой.
Глава МИД РФ отметил, что решение о подаче заявки на проведение соревнований принимает не МИД РФ, соответствующие процедуры есть в правительстве России.
Отмечается, что ранее о желании провести летние Игры заявляла Казань.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: