В Москве отменили последний забег сезона "Крылатский трейл" из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве отменили последний забег сезона "Крылатский трейл" из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на странице Московского бегового сообщества в Instagram.

"Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве "Крылатский трейл", запланированный на 30 октября, не состоится", – говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что участники забега смогут оформить возврат регистрационного взноса и стоимости лонгслива, который можно забрать 10-13 и 15-19 ноября в офисе бегового сообщества в Лужниках.

В Москве с 28 октября начал действовать режим нерабочих дней. Согласно указу мэра столицы, ограничена работа непродовольственных магазинов, предприятий сферы услуг, остановлена работа предприятий и организаций.

Исключение распространяется только продуктовые магазины, а также предприятия непрерывного цикла и точки продажи товаров первой значимости.

