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Российский боец UFC Лиана Джоджуа отстранена от боев на полгода, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что данное решение было принято по медицинским показаниям. В недавнем поединке против Миранды Маверик Джоджуа получила тяжелое рассечение носа. В связи с этим бой был остановлен.

Россиянке придется 45 дней находиться в состоянии полного покоя. Через 60 дней с момента отстранения она сможет приступить к тренировкам, а также появится возможность пересмотра сроков отстранения.

Ранее боец Хабиб Нурмагомедов впервые возглавил общий рейтинг UFC. Это связано с его победой над американцем Джастином Гейджи. В начале второго раунда российский боец удушающим приемом заставил своего оппонента отказаться от продолжения поединка. После него Хабиб заявил о завершении карьеры.