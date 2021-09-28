Названа цена билетов на футбольный матч между сборными России и Словакии

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Билеты на матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между национальными командами России и Словакии поступили в продажу, их цена начинается от 500 рублей. Об этом сообщается на сайте билетного оператора Kassir.ru.
Матч Россия – Словакия пройдет 8 октября на "Ак Барс Арене" в Казани. Самые дешевые билеты – на трибуну D. Стоимость билетов на трибуну А составляет 1 500 рублей.
Ранее сообщалось, что на матч со Словакией будет допущено до 13,5 тысячи зрителей. Вместимость казанского стадиона составляет 45 тысяч мест. Таким образом, трибуны будут заполнены на 30%.
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