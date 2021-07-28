Волейболисты ОКР гарантировали выход в четвертьфинал Олимпиады в Токио

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Волейболисты ОКР гарантировали себе выход в четвертьфинал Олимпиады в Токио, одержав победу над командой Бразилии в матче группового этапа турнира. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. Делегация спортсменов ОКР одержала третью победу подряд, благодаря чему единолично возглавила группу на Олимпийских играх.

Следующий матч, на котором российские спортсмены встретятся с командой Франции, состоится 30 июля.

Ранее российские баскетболисты завоевали серебро в финале турнира 3х3 на Играх в Токио. Они проиграли команде Латвии со счетом 18:21.

Бронзу завоевали сербы, обыгравшие сборную Бельгии со счетом 21:8 в матче за третье место.