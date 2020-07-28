Экс-тренер "Чертаново" возглавил ФК "Крылья Советов"

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Экс-тренер "Чертаново" Игорь Осинькин стал главным тренером "Крыльев Советов". Об этом сообщили на официальном сайте самарского клуба.
28 июля он будет представлен игрокам и тренерско-административному штабу на базе в Кратове. Он заступит на работу вместе с Сергеем Корниленко, Владимиром Кухлевским и Виктором Гаусом.
Осинькин известен тем, что считается первым тренером полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Кроме того, в 2016–2020 годах он возглавлял московское "Чертаново". В сезоне-2017/2018 он вывел команду в Футбольную национальную лигу. На протяжении двух лет "Чертаново" находилось рядом с зоной выхода в Российскую Премьер-лигу.
Московский клуб состоит преимущественно из собственных воспитанников и делает ставку на них. А двое из них, Наиль Умяров и Максим Глушенков, недавно были приобретены московским "Спартаком". Последний весенний отрезок отыграл в аренде в "Крыльях Советов".
Накануне пост главного тренера самарского клуба покинул Андрей Талалаев. Он пришел в "Крылья Советов" с целью избежания вылета самарцев из РПЛ. Несмотря на приличные результаты, "Крылья Советов" все же испытали понижение в классе. После этого Талалаев покинул команду, проработав в ней меньше месяца. В настоящее время он подписал соглашение с грозненским "Ахматом".
Сезон-2020/2021 Российской Премьер-лиги начнется 8 августа. За день до этого будет сыгран матч за Суперкубок России. В противостоянии за трофей сойдутся "Зенит" и "Локомотив".
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