"Крылья Советов" подписали контракт с Андреем Талалаевым

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Главным тренером самарской команды "Крылья Советов" станет Андрей Талалаев. Об этом стало известно после заседания совета директоров футбольного клуба, сообщается на официальном сайте ФК.

"Контракт с российским специалистом заключен сроком на 2 года. К выполнению своих обязанностей Андрей Талалаев приступит в понедельник", – говорится в заявлении на портале клуба "Крылья Советов".

Уточняется, что в тренерский штаб Талалаева войдут Владимир Кухлевский, Виктор Гаус, а также Сергей Корниленко. Так, Талалаев до этого возглавлял нижегородскую "Волгу", "Тамбов", "Пюник" и "Химки".

Ранее говорилось, что дубль Артема Дзюбы помог "Зениту" победить "Крылья Советов" в матче РПЛ. Благодаря победе "Зенит" набрал 56 очков в турнирной таблице.