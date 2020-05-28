Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

04:23

Нападающий "Боруссии" получил травму после столкновения с судьей

спорт

Фото: picture alliance/firo Sportpho/TASS/Sebastian El-Saqqa

Нападающий немецкого футбольного клуба "Боруссия" Эрлинг Холанд получил травму после столкновения с судьей. Инцидент произошел во время матча с "Баварией", передает издание Kicker.

Матч 28 тура немецкого чемпионата прошел во вторник в Дортмунде. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Эрлинг Холанд пробыл на поле 72 минуты и был заменен. По информации издания, одной из причин замены стало случайное столкновение игрока с арбитром матча Тобиасом Штилером.

Известно, что Холанд получил несерьезное повреждение. При этом он пропустит матч против клуба "Падерборн" 31 мая, но вернется в основной состав в игре с "Гертой" 6 июня.

В нынешнем сезоне нападающий Холанд забил 13 голов в 12 матчах.

Ранее стало известно, что немецкий футбольный клуб "Боруссия" из Менхенгладбаха установил 12 тысяч картонных "фанатов" на своем стадионе "Боруссия Парк". Фанаты команды провели акцию "Будь там, несмотря ни на что".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать