Нападающий "Боруссии" получил травму после столкновения с судьей

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Нападающий немецкого футбольного клуба "Боруссия" Эрлинг Холанд получил травму после столкновения с судьей. Инцидент произошел во время матча с "Баварией", передает издание Kicker.

Матч 28 тура немецкого чемпионата прошел во вторник в Дортмунде. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Эрлинг Холанд пробыл на поле 72 минуты и был заменен. По информации издания, одной из причин замены стало случайное столкновение игрока с арбитром матча Тобиасом Штилером.

Известно, что Холанд получил несерьезное повреждение. При этом он пропустит матч против клуба "Падерборн" 31 мая, но вернется в основной состав в игре с "Гертой" 6 июня.

В нынешнем сезоне нападающий Холанд забил 13 голов в 12 матчах.

Ранее стало известно, что немецкий футбольный клуб "Боруссия" из Менхенгладбаха установил 12 тысяч картонных "фанатов" на своем стадионе "Боруссия Парк". Фанаты команды провели акцию "Будь там, несмотря ни на что".