Траньков объяснил уход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе

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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, не отказывались работать с тренером Мариной Зуевой.

Как заявил тренер пары Максим Траньков, уход к Этери Тутберидзе связан не с работой, а с ситуацией в мире и возможностью находиться в США.

Он добавил, что пара находится "в состоянии переговоров" с Зуевой. По словам Транькова, "пока сложно говорить" о том, как будут распределены роли тренеров.

"Инициатива (изменений) больше исходит от спортсменов, а не от меня, поэтому нужно у них узнавать о решении", – приводит слова Транькова РИА Новости.

При этом "в любом случае ребятам надо поехать в США, у них там арендованное жилье, бытовые вопросы нужно будет решать", заключить Траньков.

Ранее было объявлено, что призеры Олимпийских игр в командных соревнованиях в олимпийском сезоне будут тренироваться в Москве в ледовом дворце "Хрустальный".

Новым тренером Тарасовой и Морозова стала Тутберидзе, в основном работающая с одиночницами. При этом ранее Траньков заявлял, что в мае пара будет тренироваться у Зуевой в США.