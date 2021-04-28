Траньков объяснил уход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе

Фото: AP/Martin Meissner
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, не отказывались работать с тренером Мариной Зуевой.
Как заявил тренер пары Максим Траньков, уход к Этери Тутберидзе связан не с работой, а с ситуацией в мире и возможностью находиться в США.
Он добавил, что пара находится "в состоянии переговоров" с Зуевой. По словам Транькова, "пока сложно говорить" о том, как будут распределены роли тренеров.
"Инициатива (изменений) больше исходит от спортсменов, а не от меня, поэтому нужно у них узнавать о решении", – приводит слова Транькова РИА Новости.
При этом "в любом случае ребятам надо поехать в США, у них там арендованное жилье, бытовые вопросы нужно будет решать", заключить Траньков.
Ранее было объявлено, что призеры Олимпийских игр в командных соревнованиях в олимпийском сезоне будут тренироваться в Москве в ледовом дворце "Хрустальный".
Новым тренером Тарасовой и Морозова стала Тутберидзе, в основном работающая с одиночницами. При этом ранее Траньков заявлял, что в мае пара будет тренироваться у Зуевой в США.
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