Фигуристы Тарасова и Морозов будут тренироваться в группе Тутберидзе

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Призеры чемпионатов мира и Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов сменили тренера для предстоящего олимпийского сезона. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Новым руководителем спортсменов стала Этери Тутберидзе, наиболее известная по работе с девушками –одиночницами. Предыдущий наставник пары Максим Траньков также останется их тренером.

Подготовка Тарасовой и Морозова будет идти в Москве в ледовом дворце "Хрустальный".

Ранее в состав группы Тутберидзе вернулась чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная. Продолжить работу ей разрешили на условиях испытательного срока.