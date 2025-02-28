Гран-при Москвы по ледовому картингу пройдет на ВДНХ 2 марта

Фото: vdnh.ru

Гран-при Москвы по ледовому картингу "Лед особого назначения" пройдет на катке ВДНХ 2 марта. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"2 марта в 18:00 в декорациях самого большого катка столицы в третий раз пройдет яркое спортивное зрелище. Его участниками станут российские гонщики "Формулы-1", чемпионы России, Европы и мира в различных дисциплинах автоспорта", – говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие 16 команд и 64 профессиональных пилота, которые посоревнуются на однотипных гоночных микроавтомобилях "карт" отечественного производства. Заезд пройдет вокруг фонтана "Дружба народов".

На трассу выйдут пилоты Виталий Петров, Сергей Сироткин, Никита Мазепин и другие. Среди дисциплин будут представлены кольцевые конки, дрифт, ралли и ралли-рейды.

Зрители смогут увидеть соревнования на большом экране между павильоном №1 "Центральный" и катком ВДНХ, а также в онлайн трансляции в соцсети "ВКонтакте".

Желающие могут зарегистрироваться на свободный заезд по специальной форме. Количество мест ограниченно.

"Этим мероприятием мы хотим показать, что безопасность и взаимоуважение на дороге – важнее всего. Участники соревнуются не на городских улицах, а на специально оборудованной территории при дежурстве экстренных служб. Они не подвергают опасности жизнь и здоровье других водителей и пешеходов", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного Дептранса.

Между тем в Москве проходит состязание "Самый сильный житель района". Соревнования проводят на окружных площадках "Московских сезонов" с 15:00 до 21:00 в будни и с 12:00 до 21:00 – в выходные дни.

В них могут принять участие дети в возрасте от 7 до 12 и от 12 до 18 лет, а также взрослые. Результаты собирают со всех окружных площадок, после чего определяют победителей, которые получат кубки, медали и дипломы.

