Тренер Медведевой опроверг слухи о возвращении фигуристки в Россию

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Информация, что Евгения Медведева приняла решение вернуться в Россию, не соответствуют действительности. Об этом заявил тренер спортсменки Брайан Орсер.

"Это выдуманная история, у нас все хорошо", – заявил он ТАСС.

Ранее стало известно, что Медведева поедет на чемпионат мира по фигурному катанию в Японию в основном составе. Вместе с ней Россию в женском одиночном катании будут представлять Софья Самодурова и Алина Загитова. Окончательное решение откладывалось до последнего. Его приняли только после окончания чемпионата Европы, прошедшего в январе в Минске. На мировое первенство в расширенном списке заявили обеих фигуристок, но основной состав озвучили только теперь. Елизавета Туктамышева оказалась запасной.

В мае 2018 года Медведева сообщила, что прекращает сотрудничество с Этери Тутберидзе и начинает тренироваться в Канаде под руководством Брайана Орсера. Медведева поблагодарила Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую и плодотворную работу, терпение и профессиональную выдержку.

Позже в одном из интервью фигуристка рассказала, что в Торонто чувствует себя гораздо спокойнее. При этом в Канаде фигуристка тренируется чаще, но сами тренировки меньше по времени.