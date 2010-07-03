Тренер Медведевой опроверг слухи о возвращении фигуристки в Россию

Информация, что Евгения Медведева приняла решение вернуться в Россию, не соответствуют действительности. Об этом заявил тренер спортсменки Брайан Орсер.
"Это выдуманная история, у нас все хорошо", – заявил он ТАСС.
Ранее стало известно, что Медведева поедет на чемпионат мира по фигурному катанию в Японию в основном составе. Вместе с ней Россию в женском одиночном катании будут представлять Софья Самодурова и Алина Загитова. Окончательное решение откладывалось до последнего. Его приняли только после окончания чемпионата Европы, прошедшего в январе в Минске. На мировое первенство в расширенном списке заявили обеих фигуристок, но основной состав озвучили только теперь. Елизавета Туктамышева оказалась запасной.
В мае 2018 года Медведева сообщила, что прекращает сотрудничество с Этери Тутберидзе и начинает тренироваться в Канаде под руководством Брайана Орсера. Медведева поблагодарила Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую и плодотворную работу, терпение и профессиональную выдержку.
Позже в одном из интервью фигуристка рассказала, что в Торонто чувствует себя гораздо спокойнее. При этом в Канаде фигуристка тренируется чаще, но сами тренировки меньше по времени.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.