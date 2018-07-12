Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей жизни в Канаде, сообщает "Газета.ру".
Она отметила, что канадцы почти всегда улыбаются. "Когда ты встречаешь кого-то, то тебя обязательно спрашивают: "Как дела? Как твой день?" Первое время я не понимала: "Почему вы у меня все это спрашиваете?" Это очень необычно. Но я думаю, что это даже лучше для развития, для тренировок", – сказала она на Youtube-канале производителя коньков John Wilson Blades.
Спортсменка отметила, что в Торонто чувствует себя гораздо спокойнее. При этом в Канаде фигуристка тренируется чаще, но сами тренировки меньше по времени. "В России у меня было две полуторачасовые тренировки в день, а здесь они короче по времени, но их больше, но это даже сложнее", – рассказала она.
В Торонто Медведева тренируется под руководством тренера Брайана Орсера. Ранее она завершила сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду.
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