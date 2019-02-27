Медведева вошла в сборную России по фигурному катанию на ЧМ

Двукратная чемпионка Европы и мира Евгения Медведева вошла в основной состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате мира в японской Сайтаме. Список участников первенства опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
По решению исполкома ФФККР в основной состав также вошли чемпионка Европы 2019 года 16-летняя Софья Самодурова и олимпийская чемпионка 2018 года 16-летняя Алина Загитова.
За включение 19-летней Медведевой, выигравшей в финале Кубка России в Великом Новгороде, проголосовали 19 из 27 членов тренерского совета организации. При этом 22-летней Елизавете Туктамышевой, которая была основной конкуренткой Медведевой за место в заявке, отдали семь голосов. Еще один участник обсуждения воздержался. В итоге Туктамышева и 18-летняя Станислава Константинова попали в число запасных.
Основу национальной команды на мужской одиночный турнир составят серебряный призер чемпионата Европы 2019 года 20-летний Александр Самарин, четырехкратный чемпион России 23-летний Максим Ковтун и бронзовый призер чемпионата мира 2018 года 24-летний Михаил Коляда. Среди запасных значатся Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев и Сергей Воронов.
В парном катании на чемпионате выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их заменяют Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Алиса Ефимова и Александр Коровин.
В заявку в танцах на льду вошли Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В то же время Софья Евдокимова и Егор Базин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, а также Бетина Попова и Сергей Мозгов числятся запасными.
Ранее тренер Александр Жулин заявил, что Евгения Медведева сможет выйти на прежний уровень, если справится с психологическими проблемами. По словам специалиста, на нее и Алину Загитову оказывается огромное психологическое давление со стороны прессы и болельщиков.
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