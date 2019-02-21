Жулин назвал причины неудачных выступлений фигуристки Медведевой

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Фигуристка Евгения Медведева сможет выйти на прежний уровень, если справится с психологическими проблемами. Такую точку зрения в беседе с RT высказал известный российский тренер Александр Жилин.

По его мнению, спортсменке необходимо "выбраться из психологической ямы", и, справившись с проблемами, она вновь начнет чисто кататься.

Тренер указал, что на Медведеву и Алину Загитову оказывается огромное психологическое давление со стороны прессы и болельщиков, с которым им непросто справиться в силу возраста. Кроме того, на состояние Медведевой мог сказаться переезд в Канаду.

"По моему мнению, ей просто необходимо вспомнить, по какой системе она занималась в Москве, и попытаться воспроизвести то же самое в новых условиях", – резюмировал Жилин.

Медведева тренировалась в группе Этери Тутберидзе с 2007 года. Под ее руководством фигуристка стала двукратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира, а также завоевала две серебряные медали на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

В мае 2018 года Медведева решила уйти от Тутберидзе и переехала в Канаду. Спортсменка начала тренироваться под руководством известного специалиста Брайана Орсера, после чего заметно сбавила.

Медведева провалила чемпионат России, по итогам которого определялся состав на первенство Европы. Фигуристка заняла седьмое место, причем после короткой программы спортсменка располагалась лишь на 14-й строчке. Тем не менее Медведеву заявили на ЧЕ в качестве одной из двух запасных.