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16:59

Евгения Медведева одержала победу в финале Кубка России

спорт

16:59

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Евгения Медведева одержала победу в женском одиночном катании в финале Кубка России в Великом Новгороде. Спортсменка набрала в сумме 222,90 балла.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева, набравшая по сумме двух программ 221,19 балла. Замкнула тройку лучших Виктория Васильева, которая по сумме прокатов получила 208,75 балла.

В последнее время Евгения Медведева не могла похвастаться громкими победами. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 провалила чемпионат России, по итогам которого определялся состав на первенство Европы. Тем не менее Медведеву заявили на ЧЕ в качестве одной из двух запасных.

Финал Кубка России по фигурному катанию был последним шансом для Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой попасть в состав сборной России на чемпионат мира в Японии. Известно, что у российской сборной есть три квоты. Их обладателей назовут сразу после финала Кубка России. Две путевки на ЧМ, уверены эксперты, достанутся Софье Самодуровой и Алине Загитовой.

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