Золото Самодуровой, серебро Загитовой: чем закончилась дуэль россиянок на ЧЕ

25 января российская фигуристка Софья Самодурова одержала победу на чемпионате Европы в Минске. Второе место заняла Алина Загитова. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает о том, почему олимпийская чемпионка проиграла третий турнир подряд.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Еще до чемпионата Европы было ясно, что главный соперник Алины Загитовой – она сама. Вернее, ее эмоции и состояние организма. Со вторым все довольно прозаично: из-за роста приходится привыкать в буквальном смысле к новому телу. Об этом говорила и сама 16-летняя спортсменка, которая жаловалась на боль в мышцах и суставах еще после прошлогоднего Гран-при в Москве.

Однако важным фактором оказалось и психологическое состояние Загитовой. Излишнее внимание к юной спортсменке играло только против нее. Скорее всего, именно из-за чрезмерного давления извне Загитова стала второй в финале Гран-при, проиграв японке Рики Кихире. А потом откровенно провалила чемпионат России, заняв всего лишь пятое место и уступив другим подопечным Этери Тутберидзе: Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алене Косторной.

Если бы не возрастные ограничения, Загитова могла и вовсе не поехать на чемпионат Европы. Но, возможно, так было бы даже проще. Алине определенно нужно время на то, чтобы перестроиться и сбросить тяжкий груз, которым висит золотая медаль Олимпиады в Пхенчхане. Чемпионат Европы лишь еще больше потянул этот груз ко дну.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В короткой программе, которая прошла в среду, Загитова заняла первую строчку. Не слишком уверенно, но у Алины были все шансы на то, чтобы победить и в произвольной программе. Однако все пошло не по плану. Спортсменка допустила несколько серьезных ошибок при выполнении каскада тройной лутц – тройной тулуп. В целом в выступлении Загитовой чувствовалась нервозность.

Особенно это было ощутимо на фоне вышедшей после Алины Софьи Самодуровой. Подопечная Алексея Мишина не только безупречно откатала свою программу, но и показала запредельный драйв. В конце проката Самодурова в перерывах между каскадами даже стала подбадривать толпу, руками прося о поддержке трибун. Так что еще до последнего номера, с которым выступала швейцарка Алексия Паганини, стало очевидно, что у Самодуровой будет железное первое место.

Конечно, за Софью сыграло отсутствие такого колоссального внешнего давления. С другой стороны, Самодурова победила абсолютно заслуженно, продемонстрировав отличную короткую программу и идеальную – произвольную. Поэтому было бы несправедливо считать, что победа Софьи кроется лишь в проблемах Загитовой. И уж тем более несправедливо считать провалом победу другой российской спортсменки.

Гораздо важнее, что за последние шесть лет на чемпионатах Европы в принципе побеждала только Россия. Чемпионками становились Юлия Липницкая, Елизавета Туктамышева, Алина Загитова и дважды – Евгения Медведева. Теперь настала очередь Софьи Самодуровой. Такая конкуренция лишь добавляет очков всему российскому фигурному катанию. А отсутствие постоянной звезды не позволяет "забронзоветь" молодым спортсменам, которые уже добились успехом на международном уровне.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Примечательно, что три из пяти вышеназванных фигуристок работали (или работают) с Этери Тутберидзе. Пока другие обвиняют ее в конвейерном производстве, Тутберидзе уже удалось сделать переворот не только в фигурном катании, но и во всем российском спорте, создав систему подготовки высококлассных спортсменов.

Сейчас это уже сложно себе представить, но всего пять лет назад почти что единственным сильным фигуристом в России был Евгений Плющенко. Достаточно вспомнить, что, когда чемпионат России 2014 года выиграл подававший надежды Максим Ковтун, на Олимпиаду поехал именно Плющенко – авторитет задавил.

Но тогда же началась эпоха Тутберидзе. Когда неожиданно для всех выстрелила почти никому не известная Юлия Липницкая. Ее возвели в культ, который очень быстро разрушила Евгения Медведева. А после у Медведевой отобрала золото Олимпиады Алина Загитова. Возможно, что уже скоро на смену Загитовой придет кто-то из упомянутой выше тройки Щербакова-Трусова-Косторная.

Но совсем не факт, что это произойдет здесь и сейчас. Несмотря на создание инкубатора талантливых спортсменов, у Тутберидзе индивидуальный подход к каждому из своих подопечных. Поэтому вполне возможно, что Алина сможет перебороть проблемы, вернуться на прежний уровень и продолжит завоевывать медали. А пока стоит взять передышку.

Тимур Фехретдинов