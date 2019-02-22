Как Евгения Медведева заработала путевку на чемпионат мира

С 18 по 22 февраля в Великом Новгороде прошел финал Кубка России по фигурному катанию. Это достаточно локальное соревнование внезапно стало едва ли не главным событием года. Причина проста: именно здесь разыгрывалась как минимум одна путевка на чемпионат мира в Японии, за которую боролись Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, как прошел этот турнир и почему он оставил больше вопросов, чем ответов.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

На следующей неделе федерация фигурного катания России должна определиться, кто поедет представлять нашу страну на ЧМ. Два из трех мест фактически застолбили за собой Софья Самодурова и Алина Загитова. Первая – за "золото" прошедшего чемпионата Европы, где ученица Алексея Мишина выдала безупречную произвольную программу. Вторая – за "серебро" ЧЕ и совокупность прошлых заслуг.

Финал Кубка России должен был стать местом, где определится судьба третьей путевки в Японию. И вот тут неожиданно появилась интрига. На турнир решила поехать Евгения Медведева. Без своего тренера Брайана Орсера, вместо которого фигуристку поддерживала Трейси Уилсон. Это выглядело настолько отчаянно, что, скорее, походило на игру ва-банк. Во что бы то ни стало доказать свой уровень и право выступать на ЧМ. Или потерять возможность проявить себя как минимум до следующего сезона.

Но "наполеоновским" планам Медведевой собиралась помешать Елизавета Туктамышева. 22-летняя фигуристка, которая пропустила чемпионат России в Саранске из-за воспаления легких и фактически по этой же причине не смогла попасть на чемпионат Европы, хотела реабилитироваться за досадный пропуск и побороться за место в составе на ЧМ. Да и не стоило сбрасывать со счетов Станиславу Константинову, которая заняла четвертое место на чемпионате Европы в Минске.

Короткая программа закончилась триумфом Медведевой. Евгения продемонстрировала отличный прокат и заняла первую строчку. На втором месте по итогам первого дня соревнований расположилась Константинова. А Туктамышева, которая выступала сразу за Медведевой, в общем зачете оказалась лишь четвертой. Елизавета упала в самом начале при выполнении тройного акселя. Но даже несмотря на это, опытная фигуристка не потеряла концентрацию, и остальная часть выступления прошла без единой помарки.

В произвольной программе все произошло с точностью до наоборот. Туктамышева исполнила свой номер, не ошибившись ни разу. Даже тот самый коварный тройной аксель получился идеально. А вот Евгения Медведева все же совершила одно падение во время каскада тройной сальхов – тройной риттбергер. Но не расклеилась и докаталась без огрехов и с отличным настроем. А после получила очередную порцию плюшевых медведей (из тех, что не успели оказаться на льду во время короткой программы Евгении) и оваций переполненного зала.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Последней выступала Станислава Константинова, которая могла за несколько минут изменить все турнирные расклады и, возможно, даже выиграть Кубок России. В похожей ситуации на чемпионате Европы была Софья Самодурова. На турнире в Минске она была в тени Загитовой. Однако не только сумела без видимого труда выполнить необходимую программу, но и своей страстью, казалось, перетянула на свою сторону часть болельщиков Алины.

Константинова же повторить подобный трюк не смогла. Станислава выдала абсолютно невзрачный номер (еще и с ошибками), буквально подарив "золото" Медведевой. Евгения по сумме двух соревновательных дней набрала 222,90 балла, всего на 1,71 балла опередив Елизавету Туктамышеву. Третью строчку с большим отрывом по очкам от первых двух мест заняла Виктория Васильева – 208,75 балла. Константинова, как и на чемпионате Европы, стала лишь четвертой. А пятерку замкнула Анастасия Губанова с 206,22 балла.

Означает ли это, что Медведева поедет на чемпионат мира? Увидим через несколько дней, когда ФФККР огласит окончательный состав. Но уже совершенно точно понятно, что Евгения заслужила место в этом составе, выиграв первый турнир без своей бывшей наставницы Этери Тутберидзе. Но что гораздо важнее – Медведева наконец сформировалась физически и эмоционально, научившись справляться с излишним давлением.

В этой составляющей всех превосходит Елизавета Туктамышева, наравне с Медведевой заслужившая путевку в Японию. Она обладает таким опытом, который позволяет ей хладнокровно пережить любые неудачи и падения. Однако именно в этом сезоне Елизавета вновь заявила о себе, вернувшись на действительно высокий уровень. И наличие такой фигуристки в заявке на ЧМ было бы абсолютно справедливым. Но последнее слово – как всегда за федерацией.

Тимур Фехретдинов