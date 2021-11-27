Путин поздравил Усманова с переизбранием на пост президента FIE

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Владимир Путин поздравил Алишера Усманова с переизбранием на пост президента Международной федерации фехтования (FIE). Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Усманова переизбрали на пост путем всеобщего одобрения на конгрессе организации в Лозанне.

"Такая безоговорочная, единодушная поддержка участников Конгресса FIE – яркое, убедительное свидетельство вашей многолетней плодотворной работы на этом ответственном посту, достойная оценка ваших организаторских качеств, опыта, значимого личного вклада в развитие спорта, олимпийского движения", – подчеркнул президент РФ.

Путин выразил уверенность, что новый президент FIE будет решать задачи, способствующие укреплению международного сотрудничества в сфере спорта.

Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования с 2008 года. На свой пост был переизбран в 2012 и 2016 годах.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе в женском одиночном катании на этапе Гран-при в Сочи. 15-летняя спортсменка получила 87,42 балла. Ей удалось побить мировой рекорд, установленный Аленой Косторной (85,45 балла).

