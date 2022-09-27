Генсек ОКР Давыдова не планирует возвращаться в Россию – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Покинувшая Россию генсек Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова не планирует возвращаться на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"Анастасия уехала из России и не намерена возвращаться", – заявил он.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, в свою очередь, рассказала, что узнала об отъезде Давыдовой в понедельник, 26 сентября. В ОКР же заявили, что не располагают информацией о произошедшем.

"Каких-либо заявлений о формальном сложении с себя полномочий от генерального секретаря в ОКР не поступало", – сообщается на сайте комитета.

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова занимает должность генерального секретаря ОКР с 2014 года. Также она является членом исполкома ОКР.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что новые члены руководящего состава ОКР будут избраны до конца 2022 года. Проведение Олимпийского собрания назначено на 20 декабря.