ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в матче 9-го тура РПЛ

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов
Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:0.
Первым голом отличился Бактиер Зайнутдинов на 31-й минуте матча, второй гол с пенальти забил Ильзат Ахметов.
В результате победы ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь, "Нижний Новгород" с 11 очками занимает 10-е место.
В следующем матче РПЛ ЦСКА сыграет 2 октября с футбольным клубом "Краснодар".
Ранее сообщалось, что "Краснодар" победил "Сочи" в матче 9-го тура Российской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 3:0.
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