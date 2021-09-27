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Спорт

21:20

ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в матче 9-го тура РПЛ

спорт

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов

Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:0.

Первым голом отличился Бактиер Зайнутдинов на 31-й минуте матча, второй гол с пенальти забил Ильзат Ахметов.

В результате победы ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь, "Нижний Новгород" с 11 очками занимает 10-е место.

В следующем матче РПЛ ЦСКА сыграет 2 октября с футбольным клубом "Краснодар".

Ранее сообщалось, что "Краснодар" победил "Сочи" в матче 9-го тура Российской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 3:0.

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