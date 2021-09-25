"Спартак" победил "Уфу" в матче 9-го тура РПЛ

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Столичный "Спартак" одержал победу над футбольным клубом "Уфа" в матче 9-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0.
Первым голом отличился Эсекель Понсе на 3 минуте матча, второй гол забил на 29 минуте Куинси Промеса.
По итогам 9-тура РПЛ "Спартак" с 13 очками занимает 8 место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА одержал победу над столичным "Спартаком" в домашнем матче восьмого тура Российской Премьер-лиги. Матч на "ВЭБ-Арене" завершился со счетом 1:0.