Президент ФК "Краснодар" пропустил последние матчи из-за болезни

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Президент футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий рассказал, почему пропустил последние домашние матчи команды. В выпуске YouTube-канала "Коммент. Шоу" миллиардер сообщил, что не был на некоторых играх клуба из-за болезни.

"Здесь не секрет: я болею. У меня такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры и общаться с клубом в таком количестве, в котором необходимо президенту клуба", – пояснил Галицкий.

Он добавил, что сейчас находится не в нужной форме. При этом Галицкий отметил, что история и деятельность клуба строиться не на одном человеке.

Сергей Галицкий управляет футбольным клубом "Краснодар" с 2008 года, являясь инициатором его создания.

В апреле этого года ФК "Краснодар" покинул его главный тренер Мурад Мусаев. Причиной стал разгромный проигрыш "Ахмату". Позже на пост главного тренера назначили Виктора Гончаренко, который ранее возглавлял московский ЦСКА.

