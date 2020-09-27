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Спорт

13:27

Гонку "Формулы-2" в Сочи завершили досрочно из-за аварии

спорт происшествия

Фото: twitter.com/Sky Sports

Гонка этапа "Формулы–2" в Сочи приостановлена из-за аварии. Об этом говорится на официальной странице чемпионата в Twitter.

"Эта авария преждевременно завершила спринтерскую гонку. К счастью, Джек Эйткен и Лука Гиотто покинули машины", – сообщили организаторы "Формулы–2".

Известно, что в машинах находились пилоты из Италии и Великобритании. Они столкнулись при повороте во время второй гонки чемпиона на Гран-при России в Сочи.

В августе сообщалось, что нидерландский гонщик Макс Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия "Формулы–1". Гонка проходила на трассе "Сильверстоун" в Великобритании.

Гран-при Ферстаппен начинал с четвертого места. Гонщик Red Bull также стал лучшим в голосовании "Гонщик дня". После этого Гран-при Ферстаппен вышел на второе место в личном зачете, обогнав финского спортсмена Валттери Боттаса.

Гонка "Формулы-2" в Сочи завершилась досрочно из-за аварии

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